Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve mütefekkiri Sezai Karakoç, vefatının 5'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kabri başında dualarla anıldı. Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan Sezai Karakoç'un kabri başında gerçekleştirilen anma programına İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sezai Karakoç'un ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

ERDOĞAN UNUTMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebediyete irtihalinin 5'inci yılında Diriliş Şairimiz Üstat Sezai Karakoç'u rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.