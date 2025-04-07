Sezaryene karşı prenses doğum

Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan il sağlık müdürlerinin ve doktorların yer aldığı kapsamlı "Yenidoğan Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" gerçekleştirdi. Toplantıda illerin sağlık göstergeleri yenidoğan verileri, gebelik izlemleri, doğumdaki sorunlar, çözüm önerileri ele alındı. Hamilelerin ağrı yaşamadan doğurmalarını sağlayan, "prenses doğum" şeklinin yaygınlaştırılması ele alınan konulardan oldu. Yöntemle kasılmalardan kaynaklanan ağrıyı engellemek için belin alt kısmındaki omurilik sinirlerinin etrafındaki boşluğa lokal anestezik enjeksiyon kullanılarak doğum sırasında ağrı ve rahatsızlık hissi azaltılıyor. Anne adayının güzel bir deneyim yaşamasına yardımcı olan uygulama herkesin durumu farklı olacağından doktorla detaylı şekilde konuşularak planlanıyor.

SEZARYEN SAYISI DÜŞMELİ

Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Serdar Özer de Türkiye'de sezaryen oranının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Sezaryen sonrası yenidoğan yoğun bakımlarına giden bebek sayısında maalesef artış var. Kamuda epidural (prenses) doğumlar artırılmalı. O yaygınlaşırsa eminim ki hastaların da normal doğum yapma şansı artacak, çünkü hastalar korkuyor hâliyle, doğum yapmak istemiyor. Anestezi hekimlerinin direnci var bu konuda, yoksa biz yaptırırız. Uyuşturma yapsak da kasılma oluyor. Mükemmel bir şey, es geçilmemeli" ifadesini kullandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Aydın da, "İleri anne yaşı 35 yaşın üstündeki gebe adayları için açıklanıyor. Anne adaylarının yaşı giderek artıyor. Sezaryen artışının nedenleri arasında ilerleyen anne yaşı, obezite sıklığında artış, kısırlık tedavisi sonrası gebeliklerin oluşumu, hekimlerin doğuma yönelik risk algısındaki değişim yer alıyor. Bireysel nedenlere bakacak olursak kadınların risk algısındaki değişim, doğum ve ağrı korkusu sayılabilir" dedi.