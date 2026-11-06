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Giriş Tarihi: 06.11.2026 03:36

SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak. Sınav için başvurular 9 Kasım'da başlayacak, 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

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SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumları bulunmaması, ÖSYM tarafından 2025 veya 2026'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR 9 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Sınav için başvurular 9 Kasım'da başlayacak, 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 28 Aralık-11 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK
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SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
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