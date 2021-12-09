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Giriş Tarihi: 10.12.2021

SGK davasında gözler bilirkişi raporunda

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
SGK davasında gözler bilirkişi raporunda
İstanbul'da üniversite öğrencisi D.Y. rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısı yaptırdı. Haziran ayında bir doza 696 lira ödeyen D.Y., aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz daha yaptırması gerektiğini ancak bu ücreti ödeyecek gücü olmadığını belirterek, HPV aşısının da SGK kapsamına alınması talebiyle dava açtı. SGK avukatı davanın reddini istedi.

AŞININ KORUYUCULUĞU YÜZDE 100
Davacı D.Y.'nin avukatı ise, "Rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi HPV aşısı. Bu kanser nedeniyle dünyada her iki dakikada bir kadın ölüyor. Aşının yüzde 100'e varan koruyuculuğu var. Devlete kanser tedavisinin maliyeti daha fazladır" dedi. Hakim, konuyla ilgili bilirkişi raporu hazırlanması için üç kişilik bir heyet oluşturulmasına karar verdi. Bilirkişi heyetinde tıbbi onkolog, uzman doktor ve sosyal güvenlik uzmanı görev alacak. Davanın bir sonraki duruşması ise 5 ay sonra yapılacak. Davacı tarafın talebi kabul edilirse bütün kadınlar, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısını, SGK kapsamında ücretsiz yaptırabilecek.

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SGK davasında gözler bilirkişi raporunda
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