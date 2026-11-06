Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya!

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de dev maçın ekranlara geleceği yayıncı kuruluş oldu. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.