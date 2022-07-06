Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur? Siber Güvenlik Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Günümüzde bilgisayarlar ve internet hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Büyük şirketler ve devlet de işleri için bilgisayarları kullanmakta ve kendileri için önemli olan pek çok bilgiyi bilgisayarlar içerisinde saklamaktadırlar. Siber güvenlik uzmanları da bilgisayarların sistemlerini savunma işini yaparak günümüzün önemli meslekleri haline gelmişlerdir. Bu mesleği yapmak isteyen bireyler de siber güvenlik uzmanı nasıl olunur ve olma şartları nelerdir gibi soruların yanıtını doğru bir şekilde bilmelidir.

Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur ve Şartları Nelerdir?

Günümüzün yükselen mesleklerinden bir tanesi siber güvenlik uzmanlığıdır. Özel ya da pek çok farklı kamu kuruluşunda görev alabilen siber güvenlik uzmanları, bilgisayarların sistemlerini tehdit eden her türlü olaya karşı önlem almak ve bilgisayarların sistemlerini savunma işini yaparlar. Siber güvenlik uzmanı olabilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

4 yıllık olan bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve işletme mühendisliği gibi bölümlerden birinden mezun olmak gereklidir.

Bilgisayar teknolojisi ve programlama gibi 2 yıllık bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun olmak.

Bilgisayar için gerekli olan İngilizceye hakim olmak gereklidir.

Bilgisayar güvenliği için gerekli olan Linux dağıtımını bilmek gereklidir.

Yazılım için gerekli olan program dillerini bilmek gereklidir.

Bu konuda gerekli olan eğitimleri tamamlayıp sertifikaları almak gereklidir.

Siber Güvenlik Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Günümüzde siber güvenlik uzmanı alacak kişiler genellikle lisans mezunlarını tercih etmektedirler. Bilgisayar üzerine ön lisans bölümü okuyanlar ve sertifika sahibi olanlar iş bulsa da genellikle iş yerleri 4 yıllık bölümleri ön plana almaktadır. Bu 4 yıllık bölümler genellikle; bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve işletme mühendisliği gibi bölümlerdir.