Siber ordunun 13 yaşındaki hackerleri

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, Türkiye'de 13-14 yaşında olup çok kritik sistemleri hackleyebilen çocuklar olduğuna dikkat çekerek, bu çocukları Devlete kazandırmaya çalıştıklarını anlattı. Yıldırım, "Bu gençleri gerekli eğitim ve sertifikaları aldıktan sonra siber ekosisteme kazandırıyoruz. Ama elbette bu alandaki üniversiteleri tamamlamalarını da şart koşuyoruz" dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı (BTK) USOM'un Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, dijital dünyaya yakın ilgi duyan gençlerin nasıl birer beyaz şapkalı hackera dönüştüklerini anlattı. Yıldırım, "Türkiye'de şu an 13-14 yaşındaki çocuklar çok kritik sistemleri hackleyebiliyorlar. Onların devlete kazandırılması gerekiyor. Bu çocuklar doğru yönlendirilmezse sonları belki de hapiste bitecek. Çünkü yaptıkları hacklemeler siber casusluk olarak tanımlanıyor ve o kanuna giriyor. Ama tabi ki çocuklar yaptığı işin neticesinin buralara varacağını bilemeyebiliyor.Böyle bir olayla karşı karşıya kalan çocuklar önce bir gözaltına alınıyor. Sonra ailesi çağrılıyor. Yaptığı hacklemenin sonucu çok yıkıcı değilse gençlere elbette yardımcı olunuyor. Ama yaptığı işin sonucu çok yıkıcıysa, mesela terör örgütleri, başka ülkelerin istihbarat servisleri veya siber saldırganlarda bu çocukları kullanabiliyor. Böyle etkileri olunca ne yazık ki iş işten geçmiş oluyor ve bu çocuklar çok büyük cezalarla karşılaşabiliyorlar" dedi.O yüzden bu tür olaylara karışan çocukları devlete kazandırmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Gençlere hangi eğitimleri, sertifikaları almaları gerektiğini anlatıyoruz. Bazen bu alanda alınmış bir sertifika bir üniversite diplomasından daha kıymetli olabiliyor. Bu şekilde tespit ederek bizlerinde siber ekosistemine kazandırmış olduğumuz çocuklarımız var. Ama elbette bu alandaki üniversiteleri tamamlamalarını da şart koşuyoruz" diye konuştu. Yıldırım, siber güvenlikte temel bilgiler gibi pek çok eğitimin verildiği BTK Akademi internet sayfasına şu an 2.3 milyon kişinin kayıtlı olduğunu kaydetti.