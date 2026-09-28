Siber suçlara 25 ilde darbe: 473 şüpheli yakalandı

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER,YASA DIŞI BAHİSİ KUMAR…

Şüphelilerin ayrıca çevrim içi ortamda çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da ortaya çıkarıldı.