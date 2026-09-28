Siber suçlara 25 ilde darbe: 473 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER,YASA DIŞI BAHİSİ KUMAR…
Şüphelilerin ayrıca çevrim içi ortamda çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da ortaya çıkarıldı.
286 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda toplam 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
41 MİLYON 300 BİN LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturmalar kapsamında 22 taşınır ve 2 taşınmaz olmak üzere toplam 41 milyon 300 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.