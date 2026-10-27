Siber suçlara geçit yok: 275 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK
ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 75'i tutuklanırken, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformlarında ev satış bedeli temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında ise müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildi. 21 bin 378 şüpheli yakalanırken, 10 bin 769'u tutuklandı, 5 bin 260'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 45 bin 493 internet adresi engellendi, 76 bin 887 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör