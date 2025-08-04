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Giriş Tarihi: 5.8.2025

Sıcaktan bunalan mağaraya kaçıyor

Nevşehir’deki tarihi yeraltı şehirleri, turistlerin gözdesi oldu. 39-40 dereceyi bulan kavurucu sıcaktan bunalan turistler, 18-20 derece sıcaklığa sahip mağaralarda serinlemenin keyfini çıkarıyor

MEHTAP AYDOĞAN
Sıcaktan bunalan mağaraya kaçıyor

Nevşehir'de hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu günlerde serinliğin adresi Kaymaklı Yeraltı Şehri oldu. Yerin metrelerce altına inen turistler, karşılaştıkları doğal serinlik karşısında adeta dışarı çıkmak istemedi. Tarihi dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kaymaklı Yeraltı Şehri, bu kez doğal serinliğiyle öne çıktı.

Kayadan oyularak yapılan geçitler, barınma alanları ve yaşam odaları, sıcak havadan bunalan turistler için adeta ferah bir sığınak oldu. Yeraltı şehrini ziyaret eden yabancı turistlerden bazıları, "Dışarısı fırın gibi ama burası çok rahat" derken, kimileri ise "Buradan çıkasımız gelmiyor, keşke burada uyuyabilsek" ifadelerini kullandı. Kapadokya'nın tarih kokan derinliklerinde serinliğe sığınan turistler, hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de sıcak havanın etkisinden uzaklaşıyor.

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Sıcaktan bunalan mağaraya kaçıyor
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