Sidar Şimşek cinayetinde kan donduran detay! Katil meğer olay öncesi babasına söylemiş...

KIZINI ÖLDÜRECEĞİM"
Olay, 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Demir, çocuğunun gözü önünde Sidar Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçakladı ve küçük çocukla birlikte kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Davanın ilk duruşmasında baba Evren Şimşek, sanığın daha önce kendisini arayarak "Kızını öldüreceğim" dediğini söyledi. Baba, "Kızımı evlenmek için kandırdı, sürekli dövdü. İçki içince şişeyle başına vuruyordu. Kızım evden kaçıp bende kalmaya başlayınca 'Onu öldüreceğim' diye tehdit etti." şeklinde konuştu.
"CİNNET GETİRDİM"
İzzet Demir, mahkemede verdiği ifadede Sidar Şimşek'in çocuğunu kaçıracağını iddia ederek "Cinnet getirdim" dedi. Sidar'ın kendisine "Bu çocuk senden değil, Diyarbakır'a taşınacağım" dediğini öne süren sanık, olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.
"SİDAR, 'KURTARIN BENİ' DİYE BAĞIRDI"
Sidar Şimşek'in yengesi G.D., duruşmada verdiği ifadede olay anını şöyle anlattı:
"Sidar, çocuğunu görmek için İzzet'in yanına gitmişti. Gitmemesi gerektiğini söyledik ama gitti. Bir süre sonra balkonda otururken fren sesi ve Sidar'ın 'Kurtarın beni' diye bağırdığını duyduk.
Aşağıya koştuğumda Sidar kanlar içindeydi, kanamasını durdurmaya çalışırken yardım istedim. Polis geldiğinde İzzet'in kucağında çocuk vardı. Ona 'Katil' dedim, 'Evet, ben yaptım, namusumu temizledim' dedi."
Sidar Şimşek'in ailesi, sanığın en ağır cezayı almasını istiyor. Mahkeme, İzzet Demir'in olay sonrası gerçekten 112'yi arayıp aramadığının belirlenmesi için BTK'dan HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Dava, önümüzdeki günlerde devam edecek.