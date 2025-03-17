Sidar Şimşek cinayetinde kan donduran detay! Katil meğer olay öncesi babasına söylemiş...

"CİNNET GETİRDİM"

İzzet Demir, mahkemede verdiği ifadede Sidar Şimşek'in çocuğunu kaçıracağını iddia ederek "Cinnet getirdim" dedi. Sidar'ın kendisine "Bu çocuk senden değil, Diyarbakır'a taşınacağım" dediğini öne süren sanık, olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.