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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Şiddetli yağış ve fırtına alarmı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şiddetli yağış ve fırtına alarmı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos ise Üsküdar sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen gençler, kıyıya vuran dev dalgalara aldırış etmedi. İçerik üreticisi Yusuf Timya ise gençlerin dalgalar arasında fotoğraf çektirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkisini gösterecek. Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden esecek rüzgârın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde rüzgârın yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MARMARA
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