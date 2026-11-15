Şiddetli yağış ve fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos ise Üsküdar sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen gençler, kıyıya vuran dev dalgalara aldırış etmedi. İçerik üreticisi Yusuf Timya ise gençlerin dalgalar arasında fotoğraf çektirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkisini gösterecek. Marmara
ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden esecek rüzgârın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde rüzgârın yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.
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Mete Efendioğlu - Editör