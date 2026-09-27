Sıfır aracının tavanında boya kabarması çıkan sürücüye müjde! Yargıtay’dan emsal değişim kararı

KARAR ONANDI

Davalıların karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığı, sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararı yerinde buldu. Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire; araçtaki ayıbın 'gizli ayıp' niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti. Daire ayrıca, dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör