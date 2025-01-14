Sıfır araçlar yağmur suyuna gömüldü

Sarıyer'de, günlerdir devam eden yağışlar sonrası yeni araçların park edildiği alan, tahliye edilmeyen yağmur sularıyla doldu. Sıfır kilometre araçlar suya gömüldü. Ayazağa'daki bir şantiye alanında park edilen Chery marka sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı. Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı. Lüks araçların hasar almadığı öğrenilirken, alanda bulunan görevliler görüntü almak isteyen medya mensuplarına tehditler yağdırdı.