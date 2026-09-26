Sıfır Atık hareketi 9 yaşında! 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 37,53'E ÇIKTI

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017'den bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağladı.

Bu kapsamda bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi.

2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı her yıl artırılarak 2024 yılında yüzde 36,08'e, 2025'te ise yüzde 37,53'e yükseltildi.

Türkiye, 2035 yılında geri kazanım oranını yüzde 60'a, 2053'te de yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, 28 milyon kişiye eğitim verildi.

90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Proje kapsamında, 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ve 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Geri kazanılan 90 milyon ton atıkla ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.

Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eş değer 2 trilyon litre su tasarrufu, Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eş değer 60 milyar litre petrol tasarrufu, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan (390 milyon metreküp) atık depolama yeri tasarrufu elde edildi.

Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.