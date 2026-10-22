Sıfır atık hareketi yeni bir devir açtı

Sıfır Atık Hareketi'nin sembol sanatçılarından olan ve atık malzemelerden ürettiği sanat eserleriyle ünü dünyaya yayılan Serkan Şerefhanoğlu, SABAH'a konuştu. Sıfır Atık hareketinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu kaydeden Şerefhanoğlu, bugün Ankara'da düzenlenecek törenle "BM Türkiye Sanat ve Sürdürülebilir Kalkınma Savunucusu" ilan edilecek.

"COP'LARIN EN GÜZELİ OLACAK"

Kendisinin daha önce 3 farklı COP Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etme onuruna eriştiğini kaydeden Şerefhanoğlu, "Ama COP31 bence COP'ların en güzeli olacak. İnanılmaz bir hazırlık ve planlama süreci yürütüldü. Sanata ve Sıfır Atık anlayışına fazlasıyla yer ayrıldı. Benim de 1 Kasım'da Antalya Havalimanı'nda Sıfır Atık temalı sergim açılacak. 20'ye yakın eserim orada olacak. COP31'in sonuna kadar da zirvede çeşitli etkinliklerle Sıfır Atık anlayışını ön plana çıkarmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



'BAŞARIDA EN BÜYÜK FAKTÖR EMİNE ERDOĞAN'

SIFIR Atık Hareketi ile Türkiye'de atıkların yeniden nasıl kullanılabileceğine yönelik bir yol haritası oluşturulduğunu ve tarihi bir adım atıldığını kaydeden Şerefhanoğlu, "Sıfır Atık bilincinin bu denli yaygınlaşmasıyla Türkiye'de yeni bir devrin kapıları açıldı. Bu hareketteki başarının en büyük faktörü de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'dir. Bu kadar kısa sürede bu kadar önemli adımların atılması hiç kolay bir iş değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör