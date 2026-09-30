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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Sıfır Atık hedefine DOA katkısı

Sıfır Atık vizyonuyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) kullananların sayısı 3.3 milyonu geçti. Milyonlarca ambalajı geri dönüştüren sistem, doğayı korurken ekonomiye de büyük katkı sağlıyor

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MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Sıfır Atık hedefine DOA katkısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Sıfır Atık Vakfı tarafından desteklenen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), yurt genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıran hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayan devrim niteliğindeki proje kapsamında ekonomiye kazandırılan atık şişe sayısı 326 milyonu aştı. Depozito sisteminin ilk aşaması 2025 yılı şubat ayında pilot il olarak Sakarya'da başlatıldı. 1 Temmuz 2026'da yurt genelinde devreye alınan sistemde 2 bini aşkın iade makinesi hizmet vermeye başladı. 25 Eylül 2026 itibarıyla yurt genelinde iade makinelerine teslim edilen atık şişe sayısı 326 milyon 622 bine ulaştı.

3.3 MİLYON ÇEVRE DOSTU
Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 300 bini geçti. Plastiklerin doğaya karışmasını engelleyen bu sistemde şişe başına 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu proje ile Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Depozito Yönetim Sistemi, cep telefonlarına yüklenen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulaması ile entegre şekilde çalışıyor. DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar; DOA uygulaması ile çalışan DOA iade makinelerine atılıyor. Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebiliyor. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına havale edebiliyor. Ayrıca söz konusu tutarı ATM'lerden nakit olarak çekme veya anlaşmalı işyerlerindeki alışverişlerde kullanma olanağı da bulunuyor.

#DOA #SIFIR ATIK
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Sıfır Atık hedefine DOA katkısı
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