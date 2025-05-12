"Sıfır Atık" projesine destek veren yetenekli miniklerden "Geri Dönüşüm Defilesi"

Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen geri dönüşüm defilesine Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe belediye başkan yardımcıları, AK Parti Esenler Kadın Kolları teşkilatı üyeleri, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

50 öğrenci geri dönüşümden elde ettikleri kostümlerle yarıştı. Bazı öğrenciler de hazırladıkları dans gösterileriyle sahne aldı. Dereceye giren çocuklar, çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Konuşmasına Anneler Gününü kutlayarak başlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede günde ortalama 400 ton çöp topladıklarını ve bunların yüzde 10'ununu geri dönüştürüp doğaya kazandırdıklarını kaydetti. Geri dönüşüm kültürünün Esenler'de yaygınlaşması için ailelere çağrıda bulunan Göksu, "Çöplerinizin bir kısmını çöpe atmayıp tesisimize getirebilirsiniz. Çöp merkezlerine getirdiğinizde onun karşılığında bir imkan oluşuyor ama o imkandan daha önemlisi o çöple beraber doğayı tahrip etmemiş oluyoruz. İşte bugün bunun için çocuklarımızın yapacağı gösteriye hep beraber ilgi duymamız çocuklarımızın ileride bu işi ruhi itibariyle benimsemeleri ve bunu bir toplumsal görev olarak görmeleri açısından kıymetlidir. Tabi sizlerin de anne babalar olarak bu şehirde yaşayan insanlar olarak her birimizin bu işi sahiplenmesi lazım. Bu sadece belediye ile olacak bir iş değil. Bu sadece devletin eliyle olacak bir şey değil. Hepimizin bu işi sahiplenmesi lazım" dedi.