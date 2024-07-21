Sıfır atık yaşamın bir parçası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) atıksız alışverişi teşvik eden "Tarım Kredi Sıfır Marketi"ni ziyaret etti. Marketin içine yerleştirilen geri dönüşüm otomatı hakkında çalışanlardan bilgi alan Erdoğan, vatandaşların kendi getirdikleri veya marketten satın alabilecekleri kaplarla deterjan, kuruyemiş, bakliyat, süt ve sıvı yağ gibi ürünleri dilediği miktarda, paketli ürünlere göre daha avantajlı fiyatlardan satın alabileceği reyonlarda incelemede bulundu.Emine Erdoğan, tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indirmeyi hedefleyen çamaşır, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun "dolum istasyonunu" da inceleyerek, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Atıksız yaşam biçimini teşvik eden, "Tarım Kredi Sıfır Market"i ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Geri dönüşüm otomatını ve dolum istasyonunu inceleyerek, ata tohumdan yetiştirilen ürünler ile kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler hakkında bilgi aldım. Sıfır Atık felsefesinin, günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için verilen bu çabanın, her çevre dostunun desteğiyle daha da anlam kazanacağına yürekten inanıyorum. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diliyor, emek verenlere teşekkür ediyorum."