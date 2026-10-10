Sıfır Atık’ta yeşil dönüşüm imzası

Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektöründe döngüsel ekonomi modelini yaygınlaştırmak ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini küresel pazarlara taşımak amacıyla stratejik bir işbirliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olmadığını; üretim, yatırım ve ekonomik kalkınmayı doğrudan ilgilendiren kritik bir rekabetçilik unsuru olduğunu vurguladı.

Dönüşümün kalıcı olması için özel sektörün sürecin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Ağırbaş, KOBİ'lerin ve şirketlerin projelerini desteklemek amacıyla 10 milyar liralık mevcut finansman paketinin devreye alındığını, gelecek dönem için ise 100 milyar liralık dev bir finansman paketi öngörüldüğünü müjdeledi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise iklim diplomasisini ticari faaliyetlerin ana unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında kamu ile iş dünyası arasında köprü olmaya devam edeceklerini belirten Olpak, bu protokolle mevcut koordinasyonu çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör