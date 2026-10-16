Şifreler çözüldü baronlara yeni operasyon geldi

Şifreli mesajlaşma uygulaması Sky ECC'nin çözülen yeni kodları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağını deşifre etti. Türkiye koordinesinde 5 ülkede düzenlenen operasyonlarla; aralarında asit baronu, patroniçe ve abla lakaplı elebaşlarının da bulunduğu 7 barona diz çöktürüldü. Kimyasalları İran'da eroine dönüştürüp Hakkari dağlarından katırlarla taşıyan şebekenin tüm rotası ortaya çıkarıldı.

Gizlenmek için kendilerini hayırsever iş insanı gibi gösteren baronların otel, lojistik ve kuyumculardan oluşan 7.5 milyar liralık servetine el konularak finans kaynakları kurutuldu. Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve İran'da 13 Ekim'de eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi, 47 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör