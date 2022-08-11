Sigara fiyatları 11 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi

''Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, her gün aratılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan sigara zammı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Yılbaşından bu yana sigaraya 8 TL'lik bir zam yapıldığı bilinirken 11 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi araştırması yapılıyor. Bu noktada birçok tütün kullanıcısı, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar?'' sorusunu yöneltiyor. İşte 11 Ağustos 2022 sigara fiyatları listesi…