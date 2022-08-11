Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 11 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi
Giriş Tarihi: 11.8.2022 07:14

Sigara fiyatları 11 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi

Sigara fiyatları güncel listesi, gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Bir süredir sosyal medyada sigara zammı iddiaları dolaşıyor. Bu nedenle tütün kullanıcıları, 11 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları araştırması yapıyor. Hal böyleyken ‘’Sigaraya zammı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları 11 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi

''Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, her gün aratılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan sigara zammı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Yılbaşından bu yana sigaraya 8 TL'lik bir zam yapıldığı bilinirken 11 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi araştırması yapılıyor. Bu noktada birçok tütün kullanıcısı, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar?'' sorusunu yöneltiyor. İşte 11 Ağustos 2022 sigara fiyatları listesi…

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

İşte 11 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

MARKA MARKA GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

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Sigara fiyatları 11 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi
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