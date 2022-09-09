Sigara fiyatları güncel listesi, tütün ürünü kullanıcılarının gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada ortaya atılan ''sigaraya zam geldi'' iddiaları sonrası zamlı sigara fiyatları merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Marlboro, Marlbora Touch, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?