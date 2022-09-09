Sigara fiyatları güncel listesi, tütün ürünü kullanıcılarının gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada ortaya atılan ''sigaraya zam geldi'' iddiaları sonrası zamlı sigara fiyatları merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Marlboro, Marlbora Touch, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İşte 9 Eylül 2022 Cuma güncel sigara fiyatları şu şekilde;