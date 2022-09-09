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Giriş Tarihi: 9.9.2022 07:14

Sigara fiyatları güncel liste 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

‘’Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusunun yanıtı, sigara kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddiaları sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları güncel listesi araştırılıyor. Bu noktada tütün kullanıcıları, ‘’Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusunu yöneltiyor. İşte 9 Eylül 2022 JTI, BAT, Philip Morris marka güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları güncel liste 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları güncel listesi, tütün ürünü kullanıcılarının gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada ortaya atılan ''sigaraya zam geldi'' iddiaları sonrası zamlı sigara fiyatları merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Marlboro, Marlbora Touch, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 9 Eylül 2022 Cuma güncel sigara fiyatları şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - 9 EYLÜL 2022

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Lark: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Winston: 29 TL

LD: 27,5 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

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Sigara fiyatları güncel liste 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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