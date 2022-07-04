Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:00 Son Güncelleme: 4.7.2022 14:00

SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammına yönelik son dakika açıklamasının ardından sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Ocak, Mart, Mayıs ayında yapılan zamların ardından sigara fiyatları araştırılırken Temmuz ayında sigara zam geldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Philip Morris çatısı altında satılan Marlboro, Parliament, Muratti , Lark, Chesterfield, L&M marka sigaralara 2 TL zam gelmişti. Peki 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyatları listesi ile sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Sabah saatleri itibariyle gelen son dakika açıklamasına göre; BAT, JTI, Philip Morris gibi birçok markanın ürünlü sigaraya zam geldi. 4 Temmuz Pazartesi itibariyle Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatları açıklandı. Tükettikleri sigaranın fiyatını merak edenler 4 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşte en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

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SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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