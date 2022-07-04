SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sabah saatleri itibariyle gelen son dakika açıklamasına göre; BAT, JTI, Philip Morris gibi birçok markanın ürünlü sigaraya zam geldi. 4 Temmuz Pazartesi itibariyle Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatları açıklandı. Tükettikleri sigaranın fiyatını merak edenler 4 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşte en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi