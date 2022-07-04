SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI! 4 Temmuz 2022 Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sabah saatleri itibariyle gelen son dakika açıklamasına göre; BAT, JTI, Philip Morris gibi birçok markanın ürünlü sigaraya zam geldi. 4 Temmuz Pazartesi itibariyle Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatları açıklandı. Tükettikleri sigaranın fiyatını merak edenler 4 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşte en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi
Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Kent Slims: 29 TL