Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:07

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bilindiği üzere bu sene 3 kez zamlanan sigara fiyatları zamlı ve güncel liste ile gündemdeki yerini aldı. fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Öte yandan son olarak sigaralara uygulanan ÖTV zammı duyuruldu. Bu duyuru satış fiyatlarında da yükseliş beklentilerine yol açıyor. Hal böyleyken ise "24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Son olarak sigara fiyatları üzerinde uygulanan ÖTV zammı sonrası markaların güncel fiyat listesi gündemde yer almaya devam ediyor. "Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken yeni kararla sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Haziran 2022 son durum ve güncel liste...

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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Sigara fiyatları son durum: 24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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