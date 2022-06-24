Bilindiği üzere bu sene 3 kez zamlanan sigara fiyatları zamlı ve güncel liste ile gündemdeki yerini aldı. fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Öte yandan son olarak sigaralara uygulanan ÖTV zammı duyuruldu. Bu duyuru satış fiyatlarında da yükseliş beklentilerine yol açıyor. Hal böyleyken ise "24 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Son olarak sigara fiyatları üzerinde uygulanan ÖTV zammı sonrası markaların güncel fiyat listesi gündemde yer almaya devam ediyor. "Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken yeni kararla sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Haziran 2022 son durum ve güncel liste...