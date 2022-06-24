Son olarak sigara fiyatları üzerinde uygulanan ÖTV zammı sonrası markaların güncel fiyat listesi gündemde yer almaya devam ediyor. "Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken yeni kararla sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Haziran 2022 son durum ve güncel liste...
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
LD: 25,5 TL