Sigara fiyatları son durum ve gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana tütün ürünlerinde 8 TL tutarında bir artış yaşanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde yeni bir artışın söz konusu olup olmadığı da merak ediliyor. "2 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte güncel sigara fiyatları son durum ve gelişmeler...