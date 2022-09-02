Sigara fiyatları son durum ve gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana tütün ürünlerinde 8 TL tutarında bir artış yaşanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde yeni bir artışın söz konusu olup olmadığı da merak ediliyor. "2 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte güncel sigara fiyatları son durum ve gelişmeler...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...