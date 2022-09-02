Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 19:12

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Son olarak Temmuz ayında sigara fiyatları üzerinde 2 TL’lik zam yapıldığı kaydedilmişti. Özellikle tütün ürünü kullanıcıları son dönemde yeni bir zam olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Son fiyat listesi ise Philip Morris, BAT ve JTİ grubu gibi markalar tarafından duyurulmuştu. Peki, 2 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL? İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Camel, Winston marka marka sigara fiyatları.

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları son durum ve gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana tütün ürünlerinde 8 TL tutarında bir artış yaşanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde yeni bir artışın söz konusu olup olmadığı da merak ediliyor. "2 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte güncel sigara fiyatları son durum ve gelişmeler...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 29 AĞUSTOS 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?
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