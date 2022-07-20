Haberler Yaşam Haberleri Zamlı Sigara fiyatları listesi güncellendi! Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 08:18 Son Güncelleme: 20.7.2022 08:18

Zamlı Sigara fiyatları listesi güncellendi! Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz ayının başında uygulanan sigara fiyatları zammı sonrası gözler Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markaların güncel fiyat listesine çevrildi. En çok tercih edilen markalardan Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi ürünlerde 2 TL’lik artış yaşandığı kaydedilmişti. Öte yandan “Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları halen gündemde. İşte Temmuz zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste ve detaylar...

Zamlı Sigara fiyatları listesi güncellendi! Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam haberi sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markalar sigara fiyatları güncel listesini güncellemişti. Buna göre; sigaralarda 2 TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları ise bu kapsamda yanıt aramaya devam ediyor. İşte güncel liste ile sigara fiyatları zammında son durum...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Zamlı Sigara fiyatları listesi güncellendi! Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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