Sigaraya zam haberi sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markalar sigara fiyatları güncel listesini güncellemişti. Buna göre; sigaralarda 2 TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları ise bu kapsamda yanıt aramaya devam ediyor. İşte güncel liste ile sigara fiyatları zammında son durum...