SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2025: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.