Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum: 9 Ağustos 2022 JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:13

Sigara zammı son durum: 9 Ağustos 2022 JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield marka sigara fiyatları güncel liste halinde merak ediliyor. En son 2 Temmuz’da 2 TL’lik sigara zammı yaşanmıştı. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddiaları sonrası 9 Ağustos 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşından beri 8 TL sigara zammı bulunuyor ve ÖTV tutarında da artış yaşandığı biliniyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve yeni sigara fiyatları listesi

Sigara zammı son durum: 9 Ağustos 2022 JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna tütün kullanıcısı yanıt arıyor. Ocak ve Mart, Nisan, Temmuz aylarında yapılan sigara zammı sonrası Ağustos ayında fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi bu kapsamda tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Peki 9 Ağustos 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu, Philip Morris, BAT ve JTİ marka Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara zammı son durum: 9 Ağustos 2022 JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?
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