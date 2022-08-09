Sigara zammı son durum: 9 Ağustos 2022 JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna tütün kullanıcısı yanıt arıyor. Ocak ve Mart, Nisan, Temmuz aylarında yapılan sigara zammı sonrası Ağustos ayında fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi bu kapsamda tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Peki 9 Ağustos 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu, Philip Morris, BAT ve JTİ marka Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?