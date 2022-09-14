SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 14 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.