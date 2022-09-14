SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları güncel liste araştırılıyor. Philip Morris, JTİ, BTİ marka ürünlere zam geleceğine dair sosyal medyada söylentiler çıktıktan sonra vatandaşlar sigaraya zam mı geldi, sigara zammı ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. 14 Eylül 2022 sigara fiyatları güncel listesi bu sebeple tütün kullanıcıların meraklı bakışlarına nail oldu. İşte detaylar...
İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi
SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 14 EYLÜL 2022
ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
West Grey SL (Uzun) 28,50 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Parliament: 31,50 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Marlboro: 31,00 T