Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:27 Son Güncelleme: 14.9.2022 11:27

SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz sigara ne kadar soruları vatandaşlar tarafından sürekli olarak yanıt arıyor. Tütün kullanıcılarının sabah uyanıp yaptığı ilk iş, sigaraya zam mı geldi, sigara zammı var mı sorusunu Google’a yöneltmek oluyor. 14 Eylül 2022 güncel sigara fiyatları bu sebeple araştırılmakta. İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi…

SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları güncel liste araştırılıyor. Philip Morris, JTİ, BTİ marka ürünlere zam geleceğine dair sosyal medyada söylentiler çıktıktan sonra vatandaşlar sigaraya zam mı geldi, sigara zammı ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. 14 Eylül 2022 sigara fiyatları güncel listesi bu sebeple tütün kullanıcıların meraklı bakışlarına nail oldu. İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ

İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 14 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - 14 EYLÜL 2022

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

LD: 27,5 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro: 31,00 T

Winston: 29 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

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SİGARA FİYATLARI 14 EYLÜL 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu?
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