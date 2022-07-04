4 Temmuz 2022 Pazartesi günü itibarıyla BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz günlerde de JTİ marka grubuna gelen artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?