4 Temmuz 2022 Pazartesi günü itibarıyla BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz günlerde de JTİ marka grubuna gelen artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL