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Giriş Tarihi: 4.7.2022 20:33

Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu! Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu! Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 Temmuz 2022 itibarıyla JTİ grubu markaya gelen sigara zammı sonrası 4 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla BAT ve Philip Morris sigara grubuna daha 2 TL zam geldiği duyuruldu. Başta tütün ürünü kullanıcıları olmak üzere vatandaşlar sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatlarını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki; Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları!

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü itibarıyla BAT ve Philip Morris sigara markası grubuna 2 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz günlerde de JTİ marka grubuna gelen artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

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Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu! Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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