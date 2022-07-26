Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel sigara zammı haberleri: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? (26 Temmuz 2022)
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:55 Son Güncelleme: 26.7.2022 13:57

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel sigara zammı haberleri: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? (26 Temmuz 2022)

Güncel sigara fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Sigara zammı ile birlikte merak edilen Philip Morris, BAT ve JTİ marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu araştırılıyor. En son 2 TL’lik bir zam alan paket fiyatları en pahalı ve en ucuz sigara konusunda da belirleyici oldu. Sigara, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile yeniden sorgulanmaya başladı. Peki, sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? İşte, 26 Temmuz sigara fiyatları güncel liste…

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel sigara zammı haberleri: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 26 Temmuz 2022

Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi en çok tercih edilen markalar üzerinden sorgulanmaya başlayan sigara zammı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Güncel sigara fiyatları listesi, gündemde yer alan Özel Tüketim Vergisi ÖTV ardından araştırılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları…

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

En son sigaraya ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi.

26 Temmuz güncel sigara fiyatları şöyle:

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel sigara zammı haberleri: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? (26 Temmuz 2022)
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