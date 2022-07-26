Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi en çok tercih edilen markalar üzerinden sorgulanmaya başlayan sigara zammı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Güncel sigara fiyatları listesi, gündemde yer alan Özel Tüketim Vergisi ÖTV ardından araştırılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları…