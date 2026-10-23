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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:33

Sigorta şirketlerini kurgulanmış kazayla dolandıranlar adliyede

Adana merkezli 7 ilde polis ekipleri, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda 88 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, 79’u adliyeye sevk edildi.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sigorta şirketlerini kurgulanmış kazayla dolandıranlar adliyede
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiğini belirledi. Şüphelilerin, bu dönemde 76 trafik kazası kurguladıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti yaptığı baskınlarda 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 79 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sigorta şirketlerini kurgulanmış kazayla dolandıranlar adliyede
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