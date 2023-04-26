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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Sihirli Flüt Kutluer’e altın BraVo heykeli

AA
Sihirli Flüt Kutluer’e altın BraVo heykeli
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda (Büyük Tiyatro) 5. BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü nedeniyle tören düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden devlet sanatçısı Şefika Kutluer de Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Bestecisi Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" isimli eserini seslendirdi. Geçen yıl En İyi Klasik Müzik Yorumcusu seçilen Kutluer, "Altın BraVo Heykeli"ni Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın elinden aldı.



New York Times eleştirmenlerince "Sihirli Flüt" unvanıyla anılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Kutluer, "Ben Anadolu'nun göbeğinden gelen bir çocuk olarak Anadolu'nun ruhunu flütümle Rus sanatseverlere seslendirdim. Rusya'nın çok yüksek bir kültür ve sanat düzeyi var. Bu ülkeden böyle bir ödül almak benim için onur ve gurur verici. Amacım ülkeler arasında müziğimle sevgi köprüleri oluşturmak. Bu gece de Anadolu müziğiyle sevgi köprüsü oluşturduğumu düşünüyorum" dedi.

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Sihirli Flüt Kutluer’e altın BraVo heykeli
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