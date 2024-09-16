‘Sihirli Flüt’ Rusya Başkonsolosluğu’nda sahne alacak

Rusya tarafından organize edilen BraVo Uluslararası Müzik Ödülleri'nin 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu-Altın Bravo' ödülüne Şefika Kutluer layık görüldü. Uluslararası otoritelerin oluşturduğu jüri tarafından seçilen ve en iyi klasik müzik sanatçılarına verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü de bu sene Şefika Kutluer'e verildi. Moskova'da gerçekleştirilen törende ünlü virtioz, Bolshoi Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verdi. Ayrıca BraVo Ödülleri'nin Altın heykeli kendisine takdim edildi.