‘Sihirli Flüt’ Rusya Başkonsolosluğu’nda sahne alacak

Rusya tarafından organize edilen BraVo Uluslararası Müzik Ödülleri'nin 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu-Altın Bravo' ödülüne Şefika Kutluer layık görüldü. Uluslararası otoritelerin oluşturduğu jüri tarafından seçilen ve en iyi klasik müzik sanatçılarına verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü de bu sene Şefika Kutluer'e verildi. Moskova'da gerçekleştirilen törende ünlü virtioz, Bolshoi Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verdi. Ayrıca BraVo Ödülleri'nin Altın heykeli kendisine takdim edildi.
20 Eylül'de İstanbul'da organize edilen konser, Kutluer'in Rusya'dan almış olduğu ödüllerin şerefine gerçekleştirilecek. Konserde Rusya Federasyonu Başkonsolosu'nun yanı sıra seçkin davetliler de yer alacak. Kazandığı ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Kutluer, "Altın BraVo ödülünü Moskova'daki ünlü Bolshoi Tiyatrosunda Tchaikovski Senfoni Orkestrası ve Şef Vladimir Fedoseyev gibi dünya çapındaki müzisyenlerle birlikte almaktan büyük mutluluk ve onur duydum" ifadelerini kullandı...