Siirt’te 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Siirt'te düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları 19 Mayıs Cuma günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından buradaki tören son buldu.

2'nolu Sentetik Çim Sahada devam eden tören programı, aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Törende, gençlik adına yapılan konuşma ve gençlik şiirlerinin okunmasının ardından coşku içinde geçen kutlamalarda jimnastik, judo ve taekwondo gösterileri ilgiyle izlendi. Jimnastik gösterileri sırasında sergilenen ay yıldızlı koreografi ile Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Tören programı kapsamında, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmaları ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenlere; Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, eşi Hanımefendi Nurten Kızılkaya, Siirt Ak Parti Milletvekili Mervan Gül, İl protokolü, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, gençler ve vatandaşlar katıldı.