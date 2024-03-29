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Giriş Tarihi: 29.3.2024 10:26

Şikayetini çekti cinayete kurban gitti

İstanbul Silivri’de bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında önceki gün akşam saatlerinde çıkan kavgada Osman Öztürk (31) eşi Emine Öztürk’ü (26) yatak odasında sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şikayetini çekti cinayete kurban gitti

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri; Emine Öztürk'ü evin yatak odasında sırtından bıçaklanmış halde buldu. Öztürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Suç aleti olduğu değerlendirilen bıçağa el koyan polis, katil zanlısının peşine düştü. Kısa süre içerisinde yakalanan şüpheli koca gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLUP GERİ ÇEKMİŞ

Emniyetteki işlemleri süren Osman Özütürk hakkında, Emine Öztürk'ün geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kasten yaralamadan şikayetçi olduğu ancak yargılama sürerken şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Genç kadının şikayetinden vazgeçmesinin ardından görülen davada 7 ay 15 gün ceza alan Osman Öztürk hakkında birkaç gün önce mahkeme tedbir kararı da verdi. Ancak karar iki tarafa tebliğ edildiğinde şahısların barışıp aynı evde yaşamaya başladıkları öğrenildi.

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Şikayetini çekti cinayete kurban gitti
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