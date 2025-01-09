Şikâyetler artıyor Tiktok yasaklanıyor

Dünyaca ünlü dijital platformlardan biri olan Tiktok uygulaması, ABD'de yasaklanmanın eşiğinde. Hindistan ve Nepal'de tamamen yasak olan Tiktok, Rusya'da ağır para cezaları ödüyor. Kanada'da ise hükümet tarafından verilen mobil cihazlarında Tiktok kullanımı yasak. Romanya'da başkanlık seçimlerinin sonuçları, platformun yabancı etki yaymak için kullanıldığına dair endişeler nedeniyle iptal edildi. Arnavutluk, bir gencin internet üzerindeki tartışma sonrası birini bıçaklayarak öldürmesinin ardından TikTok'u bir yıl süreyle yasakladı.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

Dünyaca ünlü dijital platformlardan biri olan Tiktok uygulaması, ABD'de yasaklanmanın eşiğinde. Hindistan ve Nepal'de tamamen yasak olan Tiktok, Rusya'da ağır para cezaları ödüyor. Kanada'da ise hükümet tarafından verilen mobil cihazlarında Tiktok kullanımı yasak

KANADA KISITLADI

Hindistan hükümeti, 2020 yılında Çin ile süregelen jeopolitik gerilimin sınır boyunca yaşanan çatışmalara dönüşmesinin ardından uygulamayı yasakladı. Tiktok, Hindistan'da uygulama mağazalarından kaldırıldı ve web sitesi engellendi. Nepal'de ise yetkililer, hükümetin "toplumsal uyumu bozucu nefret söylemi" olarak tanımladığı içerikleri sınırlamayı reddetmesi nedeniyle Tiktok'u neredeyse bir yıl süreyle çevrimdışına aldı. Rusya hükümeti ise toplumsal dengeleri bozduğu gerekçesiyle Tiktok'a ağır para cezaları verdi. Rus mahkemeleri tarafından şu ana kadar toplam 90 bin dolar ceza verildi. Tayvan, uygulamayı 2019 yılında hükümet cihazlarında yasakladı. Kanada'da Tiktok, hükümet tarafından verilen mobil cihazlarda zaten yasaklanmıştı.