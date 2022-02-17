Sıkıntı Giderilmesi İçin Okunacak Dua! Sıkıntı Duası Okunuşu, Anlamı, Tefsiri ve Fazileti

Müslümanlar sıkıntı içerisinde olduklarında ellerini semaya açar ve Allah'a bu sıkıntılarının giderilmesi için yalvarır. Bazı vatandaşlar sıkıntı anında okumak istedikleri duaları araştırır. Ruh halini rahatlatmak için dua ve ibadet yapmak isteyenler öncelikle namaz kılarak başlayabilirler. Peki sıkıntı içindeyken okunacak dua hangisidir? İşte ayrıntılar…

SIKINTI DUASI

Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler;

*"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"

*Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.

*Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]

*"Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir."

*Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder. [Deylemi, İbni Sünni]

*Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: ?

Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.

*"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."

SIKINTI İÇİNDEYKEN OKUNMASI GEREKEN SURELER

İNŞİRAH SURESİ

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren?

İnne me'al'usri yüsren?

Feiza ferağte fensab?

Ve ila rabbike ferğab?

İnşirah Suresi'nin Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!