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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Silah düştü melek vuruldu

Adana’da evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer hayatını kaybetti. Çocuğun akıl almaz ölümüyle ilgili gözaltına alınan dayısı ve yengesi tutuklandı

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Silah düştü melek vuruldu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. tutuklandı. Olay, 2 Kasım'da Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre; dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu, 12 yaşındaki Melek Göçer yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sırasında evde bulunan kızın dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B.'yi gözaltına aldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Melek Göçer, dün sabah hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hüseyin Can B. ve yenge Gülizar B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA #CEYHAN
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Silah düştü melek vuruldu
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