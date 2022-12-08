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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Silah tutukluk yaptı, kurtuldular

Silah tutukluk yaptı, kurtuldular
İstanbul Beyoğlu'nda döviz bürosundan aldıkları yüklü miktarda parayı bir bankaya götüren motosikletli 2 kuryenin önü Tophane'de silahlı gaspçılar tarafından kesildi. Bir süre kaçmaya çalışan kuryeler yokuş aşağı indikleri sırada maskeli 2 gaspçı, önlerini kesti. Gaspçılardan biri silah doğrultarak kuryeden bütün parayı vermesini istedi. Kuryelerin para olmadığını söylemesi üzerine çılgına dönen gaspçı, peş peşe tetiği çekti; tutukluluk yapan silah ateşlemedi. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle birlikte paniğe kapılan şahıslar, motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Silah tutukluk yaptı, kurtuldular
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