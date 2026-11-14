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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Silahı özendiren videoya engel

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ANKARA ANKARA
Silahı özendiren videoya engel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendirici nitelikteki paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir" denildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Silahı özendiren videoya engel
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