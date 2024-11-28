Silahını temizlerken kendini vurdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Bağışlar Mahalesinde iddiaya göre, evde temizlediği pompalı tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınan İbrahim Akar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Akar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.