Silahlı eylem hazırlığında olan suç örgütü üyeleri yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım 2026 tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) isimli şüpheliler yakalandı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, farklı illerde gerçekleştirmeyi planladıkları 7 ayrı eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

POLİS SÜSÜ VEREREK KUYUMCU SOYMAYI PLANLAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, polis süsü vererek iki ayrı kuyumcuyu silahla gasp etmeyi planladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 4 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırı ve bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin operasyonları sayesinde toplam 7 ayrı eylemin gerçekleştirilmeden önlendiği bildirildi.

7 İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASI VE KUNDAKLANMASIYLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın devamında 3 şüphelinin farklı illerde 7 ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla bağlantılı oldukları da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Z.K., İ.B. ve E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör