Silahlı kavga ölümle sonuçlandı

Niğde'nin Kiledere beldesinde meydana gelen silahlı olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. İddiaya göre, M.Ö. ile Rıfat Evlendi ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda M.Ö., yanında bulunan silahla Evlendi ve Y.D.'ye ateş açtı.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Rıfat Evlendi, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Y.D.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.