Haberler Yaşam Haberleri Silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü
Giriş Tarihi: 16.3.2025 21:23 Son Güncelleme: 16.3.2025 22:15

Silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü

Konya’nın Yunak ilçesinde amca çocukları arasında yaşanan silahla kavgada İsmail ve oğlu Ömer Osman Çakıl öldürüldü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı Yunak Ovası'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceye dayalı husumet bulunan amca çocukları arasında iftardan hemen önce henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflardan P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) tabanca ve tüfekle ateş açtı. Silahla vurulan İsmail (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yapılan kontroller sonucu baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise kısa süre sonra yakalandığı belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlem aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz