Silahlı saldırı soruşturmasında işkence videoları çıktı! Savcılık “Çekdar” suç örgütünü çökertti:11 şüphelinin tüyler ürperten ifadeleri..

Sancaktepe'de 24-25 Aralıkta bir iş hanına silahlı saldırı olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda saldırıyı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Serhat Ö.'nün telefon incelemelerinde korkunç olay gün yüzüne çıkmıştı. Telefonda 5 Aralık 2024 tarihinde biri yabancı uyruklu kadın, ikisi erkek olmak üzere 3 kişiyi Ümraniye ilçesinde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak çıplak vaziyette cam kesiğiyle işkence ettikleri, darp ve cinsel taciz gibi türlü eziyetlere maruz bırakıp görüntülerini kayda aldıkları tespit edilmişti.
ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAKİ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKARDI
Korkunç görüntülerin deşifre olmasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturmayı genişletmiş, savcılık talimatıyla şüpheli Serhat Ö.'nün haricinde gözaltına alınan kocasının kendini aldattığını iddia eden Mehtap Y., kızı Defne Y., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. adlı toplam 11 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanmıştı.
İŞ HANINA SALDIRIDAN SADİST SUÇ ÖRGÜTÜNE
Masaj salonu işleten kocası ile eşinin yanında çalışan Orta Asya kökenli bir kadının kocasıyla yasak ilişki yaşadığından şüphelenen Mehtap Y. ile kızı Defne Y.'nin, yakınlarıyla işkence planı yaptığı ve kocasıyla iki kadını kaçırarak masaj salonunda rehin alıp ağır işkenceler uyguladıkları, dövdükleri, cinsel istismarda bulundukları iddia edilirken savcılıkça yürütülen soruşturmada şüphelilerin "Çekdar" isimli suç örgütünün üyeleri olduğu ortaya çıktı.
BAŞ ŞÜPHELİDEN ÖRGÜT YALANLAMASI
İş hanına yönelik gerçekleştirilen saldırısı sonrasında olayın bambaşka bir noktasını yakalayan savcılık, yapılan araştırmalarla suç örgütünü çökertirken bu kapsamda tutuklanan 11 şüphelinin ifadelerinde söyledikleri ise bir kez daha tüyler ürpertti. Şüphelilerden Mehtap Y., ifadesinde örgüt iddialarını yalanlayarak "Kimseyle birlikte hareket etmedim. Ben de 'Çekdar' örgütünden tehdit aldım, sıranın bana geleceğini öğrendim. Yabancı numaralardan tehdit mesajları aldım. Masaj salonundaki olay sonrasında oradakilerin para ve ziynet eşyalarından haberim yok. Ben salondaki hissemi bu olaylardan korktuğum için bedelsiz Cihan'a devrettim. Beni ve çocuklarımı tehdit ettiler. Yaşananlardan dolayı pişmanım ama örgütle alakam yok" dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Şüpheli Cihan Ö., yağma gibi bir amacının olmadığını söyleyerek "Olayların bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Serhat ile bu olaylardan önce de görüşüyorduk. Masaj salonundaki olay sonrasında orada olanların para ve ziynetleri alındı. Serhat, kardeşi ve tanımadığım kişiler aralarında paylaştılar benim bunda hiçbir dahlim yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Şüpheli Ahmet A., "Olay günü ben evimdeydim, kamera kayıtlarında benim olmadığım bellidir. Mehtap diye birini tanımıyorum, Masaj salonunu bilmiyorum, görüntülerdeki şahıs bana sorulmuştur, ben değilim" dedi.
"İŞKENCELERLE ALAKAM YOK"
Şüpheli Serhat Ö. ise "Ben erkek kuaförüyüm, ben Mehtap denilen kişiyi mahalleden tanırım. Mesut da mahalleden tanırım, Mesut ile aramızda alacak verecek meselesi vardı. Ancak Serkan ve Dilnaz'a yapılanlarla bir alakam yoktur. Emre'nin iş yerinin kurşunlanmasıyla bir alakam yoktur. 'Çekdar' isimli örgütle bir alakam yoktur. Casper'ları da bilmem. Benim istenen 500 bin TL ile bir alakam yoktur. Mesut ile aramızda geçen olaydan sonra ben olay yerinden ayrıldım, sonrasında yaşananları bilmiyorum. Kendilerini kurtarmak için üzerime suç atmaktadırlar" şeklinde konuştu.
"BİZİ MEHTAP ÇAĞIRDI"
Şüpheli Alican B., Cengizhan Y., Hikmet Can Ş. de suçlamaları kabul etmeyerek örgütle alakası olmadığını ileri sürdü. Şüpheli Oğuzhan Y. ise "Mehtap bizi aradığında kendi dükkanımızdaydık. Bize konum attı. Biz müdahale etmeye çalıştık ama Ömer'de silah vardı bir şey yapamadık. Ben olaya karışmadım" ifadelerini kullandı.
"KORKUDAN POLİSE GİTMEDİK"
Şüpheli Muhsin Ç. ve Ümit A. ise "Diğerleriyle dükkanda oturuyorduk. Mehtap boşanma için eşiyle görüşeceğinde yanında olmamızı istedi. Biz de fiziksel bir olay olmasın diye gittik. İçeri girince Serhat saldırmaya başladı. Serhat ve Ömer'de silah vardı. Dayak attılar. Sonra alkol aldılar. Sonrasında ertesi gün eziyet ettikleri videoları bize gösterdiler. Korktuğumuz için polise haber vermedik" dedi.