Silahlı saldırı soruşturmasında işkence videoları çıktı! Savcılık “Çekdar” suç örgütünü çökertti:11 şüphelinin tüyler ürperten ifadeleri..

Sancaktepe'de 24-25 Aralıkta bir iş hanına silahlı saldırı olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda saldırıyı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Serhat Ö.'nün telefon incelemelerinde korkunç olay gün yüzüne çıkmıştı. Telefonda 5 Aralık 2024 tarihinde biri yabancı uyruklu kadın, ikisi erkek olmak üzere 3 kişiyi Ümraniye ilçesinde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak çıplak vaziyette cam kesiğiyle işkence ettikleri, darp ve cinsel taciz gibi türlü eziyetlere maruz bırakıp görüntülerini kayda aldıkları tespit edilmişti.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAKİ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKARDI

Korkunç görüntülerin deşifre olmasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturmayı genişletmiş, savcılık talimatıyla şüpheli Serhat Ö.'nün haricinde gözaltına alınan kocasının kendini aldattığını iddia eden Mehtap Y., kızı Defne Y., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. adlı toplam 11 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanmıştı.