Şile Belediyesi davası 26 Ekim Pazartesi gününe ertelendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 kişi tutuklandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmış, 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti.

BAŞKAN KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

DURUŞMADA 2. GÜN

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki salonunun yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda gerçekleşecek duruşmanın 2. gününde sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'inde aralarında bulunduğu 12 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla başladı.

'EKREM BAŞKAN'DAN TALİMAT ALDI'

Gönen Otel sahibi tutuksuz sanık Nazif Gönen savunmasında, "Hali hazırda Şile'de 2024 ylında açmış olduğumuz Gönen Oteli işletmekteyim. Burayı 3 milyon dolara satın aldık. İnovasyon için harcadığımız para ise 8 milyon dolar. Oteli açtıktan sonra tabii ki ruhsat almamız gerekiyor. Biz de ruhsat almak istedik. Şile Belediyesi'ne bu konularda gittiğimizde sağlıklı bilgiler alamıyorduk. Otelimizin genel müdürü Suzan Hanım, 'ben sizi direkt başkanla görüşteyim' dedi. Tamam dedim İskorpit restorana gittim kendisiyle görüşmeye. Ruhsat almamız lazım, eğer bu ruhsat yıkılmadan olmuyorsa gerekirse yıkalım dedim. Özgür Başkan bana, 'Biz festival yaptık ciddi anlamda sıkışıklığımız var, borçlarımız var. Bu borçlarımıza karşılık sizden para almamız lazım' dedi. Ben de 'borç zaten gırtlağımda benim, yapacaksak resmi bağış yapalım' dedim. 'Yok bizim ödememiz var elden almamız lazım' dedi. Ben bu parayı vermeden ruhsatı alamayacağımı, çatı yüksekliğinin bahane olduğunu anladım. Biz bu parayı 3 milyon lirayı iki partta ödedik. Sonrasında ruhsatımızı yine alamadık. Bu sefer de dediler ki bize taahüt vereceksin. Tamam dedim verdik. Ardından projemizi belediyeye sunduk projemiz hiçbir yere gönderilmedi bile. Ruhsatı ocak ayında aldık. Sonra İBB meclisinde konuşulan olay gündeme geldi. Taahütle ruhsat verilmezmiş. Ben de sordum başkana, madem verilmez neden verdiniz dedim. Ben de bilmiyordum dedi. Dediklerini yapmamıza rağmen ruhsatımızı iptal ettiler. Özgür Kabadayı, Ekrem Başkan'dan talimat aldı ben ne yaparsam yapayım ruhsat iptal olacaktı. Benimle kedinin fareyle oynandığı gibi oynandı" dedi.

'SILA'NIN SAHNE ÜCRETİNİ ÖDEYİP ÖDEYEMEYECEĞİMİ SORDU'

Peacock Beach işletmecisi tutuksuz sanık Ercan Aş, "Çağlar Ersoy ile 2024 yılı yaz aylarında Mercan Köşk'te yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmenin 2-3 gün sonrasında Oğuz Kaçmaz beni WhatsApp üzerinden aradı. Özgür Kabadayı'nın telefonda benimle görüşmek istediğini söyledi ve telefonu Özgür Kabadayı'ya verdi. Başkanla telefonda konuştuk. Kendisi plaj sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi ve konuyu 2024 yılında yapılacak olan Şile Bezi Festivali'ne getirdi. Belediyeyi yeni aldıkları için çok borçları bulunduğunu ancak bu festivali de yapmaları gerektiğini belirterek Sıla isimli şarkıcının 2 milyon 500 bin TL olan sahne ücretini benim ödeyip ödeyemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine sezonun daha yeni başlamış olduğunu ve böyle bir bütçemizin olmadığını belirttim ve görüşmeyi sonlandırdık" dedi.

'MANİPÜLE EDER EN SON SÖZÜ KAÇMAZ SÖYLERDİ'

Tutuksuz sanık Furkan Yapıcı, "31 mart seçimlerinden sonra Şile Belediyesi'nde özel kalem olarak göreve başladım. Göreve başladıktan yaklaşık 1 ay içerisinde şahit olduğum bir çiçek ihalesi olayı var. Çiçek ihalesiyle ilgili firmanın Ümraniye'de bir firma olduğunu duydum. Oğuz Kaçmaz'la bu firma arasında bir bağlantı olduğunu duydum. Özgür Başkan'a bunu söyledim. Başkan'a söyledikten 1 gün sonra Oğuz Kaçmaz beni odasına çağırdı. Belediyede böyle şeylerin olacağını, özel kalemin harcamaları olduğunu, her şeye burnumu sokmamam gerektiğini söyledi. Bu olaydan sonra beni özel kalem görevimden alıp kültür müdürlüğüne gönderdiler. Şile Belediyesi'nde son sözü Özgür Kabadayı söylerdi ama Oğuz Kaçmaz bir şekilde manipüle edip yine en son kendi istediğini yaptırırdı" dedi.

'OĞUZ KAÇMAZ 15 PRO MAX VE KULAKLIK VERDİ'

Yapıcı, "Kartal'da Koşan Adam firmasının ofisine gittik. Bu ofiste Berkant Acil, Arif Sevik, ben, Oğuz Kaçmaz, Özgür Başkan vardı. Bir de bir hanımefendi vardı, şirketin muhasebecisiydi galiba. Orada 34. Şile Bezi Festivaliyle ilgili konuşuldu. Bazı sanatçılar konuşuldu. Sıla olabilir mi, ücreti nedir gibi konular konuşuldu. Sonra festivalle ilgili Berkant Bey ödemeyle ilgili bir soru sordu. Orada da Özgür Başkan tek sorumlunun bu konularla ilgili Oğuz Kaçmaz olduğunu, tek yetkilinin o olduğunu, bundan sonraki bütün süreci onunla görüşmeleri gerektiğini söyledi ve biz oradan ayrıldık. Biz oradan ayrıldıktan sonra süreç içerisinde Oğuz Kaçmaz bana ve Ferhat Domurcuk'a birer adet iPhone 15 Pro Max bir tane de kulaklık verdi. Bunu belediye işlerinde kullanmamız için verdiğini söyledi. Sonrasında festival gerçekleştirildi" dedi.

Hakkında yakalama emri çıkarılmasının ardından duruşma salonuna gelen tutuksuz sanık Serbülend Danış, savunma yapmak için süre talep ederek savunmasını pazartesi günü yapmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek hakkındaki yakalama emrini kaldırdı.

26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNE ERTELENDİ

Heyet, duruşmayı diğer sanıkların savunmalarının alınması üzerine 26 Ekim Pazartesi Gününe ertelendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör