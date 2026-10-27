Şile Belediyesi davası yarın devam edecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 kişi tutuklandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmış, 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti.

BAŞKAN KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

DAVADA 4'ÜNCÜ GÜN

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki salonunun yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda gerçekleşecek duruşmanın ilk celsesinin 4'üncü gününde sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'inde aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da katıldı.

"HİZMETLET DOĞRUDAN VE İHALE İLE OLUYORDU"

Sur Müzik sahibi tutuklu sanık Mehmet Sait Köse, "Bana Arif Sevik ve Berkant Acil tarafından Şile işi getirildi. Bana gelen sözleşmeleri ve yetki belgelerini imzaladım, Arif'e verdim. Çok önceden beri Arif'te vekaletim var benim. Ben aşağı yukarı 15-16 milyon civarı, Berkant ise 8 milyon civarı sermaye koydu. Yaptığımız hesaplarda 3 milyon kar vardı. Arif bey yaptığı işlerden komisyon alıyordu yaptığımız kara göre. Genelde sunduğumuz hizmetlerde bazıları doğrudan temin bazıları açık ihale usulü oluyor. Sanatçılara yaptığım ödemeler resmiden ödemişim hatırlamıyorum hepsini. Elden de saz ekibine ve menajerlerine ödedim. Bana gelen 13 milyon liralık hakediş parasından sonra gönderilen 3 milyon 250 bin lirayı vermeye mecbur kaldık, yoksa gelmiyordu para. Borç harç içindeydik. Vermezsek bu parayı göndermiyorlar bize dediler. Sonra o parayla borçları ödedim, kalanı da Arif'e gönderdim. Parayı bankanın içerisinde Arif'in gönderdiği kuzenine teslim ettik" dedi.

"GELEN PARALARIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Berkant Acil'in asistanı tutuklu sanık Yeliz Kaya, "Benim hesaplarımı Haluk Bey kullanıyordu 2023 Eylül'den itibaren. Bunun sebebini soracak olursanız, kendi hesaplarında bloke olması, mobil bankacılık kullanmayı bilmemesi, buna ayıracak zamanı olmaması. Para geldiğinde bana mesaj atıyordu gelen her paranın kaynağını bilmiyorum. Onun talimatlarıyla geldiğinde ben ona bilgi veriyordum. Hep Haluk Beyle çalıştım, ondan alıyordum maaşımı" dedi.

"Hesabının başkası tarafından kullanılması halinde bankaya bildirim yükümlülüğü var, niye bildirimde bulunmadınız?" sorusuna karşılık cevap veren Kaya, "Bir bankada bu bildirim var. İlk hesap açıldığında orada Haluk Bey ile benim imzam var. Ben maaşlı sigortalı bir çalışanım, evet benim ibanıma paralar, geldi gitti. Asistandım, 4 ay önce 200 bin lira maaş alıyordum. Şu an işsizim. Ben sadece hesap hareketlerini değil, bütün görüşmeleri, iletişimi, eksikleri, Haluk Beyle ilgili her şeyle ilgileniyordum." dedi.

"Berkant Bey, Koşan Adam firması veya ailesiyle Haluk Bey arasında yaklaşık sizin hesabınız üzerinden 96 milyon 300 bin liralık bir para transfer trafiği olmuş, niye olmuş?" sorusu üzerine Kaya, "Bu aynı paranın gelip geri gitmesi aslında. 1,5 milyon dolar bir gün kaldı zaten hesabımda. O zamanın kuruyla 51 milyon lira yapıyormuş. 2 milyon borç istiyor kardeşinden mesela Haluk Bey, o yolluyor. Bir hafta sonra biz o parayı geri yolluyoruz. Hesap hareketleri incelendiğinde aynı paranın gelip gittiği ve onun da tutarları yükselttiğini fark edersiniz. Paranın kaynağını, nereden geldiğinin birçoğunu bilmiyorum." dedi.

YARIN DEVAM EDECEK

Toplam 41 sanığın dinlendiği davada diğer sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.