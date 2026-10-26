Şile Belediyesi davasında 3. gün sona erdi! Dava yarın devam edecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 kişi tutuklandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmış, 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti.

BAŞKAN KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

DURUŞMADA 3. GÜN

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki salonunun yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda gerçekleşecek duruşmanın ilk celsesinin 3'üncü gününde sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'inde aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da katıldı.

"3-4 POŞET HALİNDE PARAYI OĞUZ KAÇMAZ'A TESLİM ETTİM"

Tutuklu sanık Arif Sevik, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğimi söylemiştim. Koşan Adam firmasında etkinlik sorumlusu olarak çalışan biriyim. Şile Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin ardından şirketin 29 milyon lirayı aşan yasal hak edişi, belediye yetkilisi Oğuz Kaçmaz tarafından haksız menfaat temin etmek amacıyla kasten bloke edildi. Oğuz Kaçmaz, kamu görevlisi sıfatının verdiği yetkiyi kötüye kullanarak firmayı telafisi imkansız bir finansal darboğaza sürükledi. Şirketimiz, yasal alacaklarını tahsil edememe korkusuyla yoğun manevi baskı altında bırakılarak toplam 4 milyon lira nakit parayı teslim etmeye mecbur bırakıldı. İlk 2 milyon lirayı Furkan Yapıcı'nın Şile'de kiraladığı eve, kalan 2 milyon lirayı ise yaklaşık 3-4 poşet halinde Oğuz Kaçmaz'a teslim ettim. Festivalden yaklaşık 10 gün önce Oğuz Kaçmaz üç tane sıfır iPhone 16 Pro Max telefon istedi. Bunu hem muhasebeye hem şirket sahibine ilettim. Daha sonra telefonları aldım ve Oğuz Kaçmaz'a vermesi için Furkan Yapıcı'ya teslim ettim. Sonrasında ne yapıldığını bilmiyorum. Festivalin ardından firmanın hak edişini alabilmesi için Oğuz Kaçmaz firmayı mecbur bırakmıştır. Yetki belgelerini işverenler düzenler, biz çalışanlara getirirler, biz de belediyeye götürürüz. Yetki belgelerini ben düzenlemedim. Hiçbir sanatçının isminin yazdığı yerin altına imza atmadım." dedi.

"SPOR ÇANTASI İÇİNDE PARAYI BIRAKTIM"

Arif Sevik, "Furkan Yapıcı, birkaç ay sonra Şile'de festival olacağını ve nerede çalıştığımı bildiği için belediyeye davet etmek istediğini söyledi. Şirketimi bilgilendirerek görüşmeye gittim. Belediyede değil, bir kafede buluştuk. Furkan'ın yanında Ferhat Tomurcuk ve Oğuz Kaçmaz da vardı. İlk görüşmede güncel sanatçıların kimler olabileceği, sonraki görüşmede ise sanatçı listesi ve tarihler konuşuldu. Sur Müzik ile ilgim tamamen şirketim üzerinden. Şile'de iş olduğunda bizi yönlendirip koordinasyon yapmamızı sağlıyordu. Koşan Adam olarak belediyeden işi alan firmaya danışmanlık yapıyoruz. Şile Belediyesi'nin Koşan Adam'ın tek başına iş bitirme belgesi olmadığı için sonradan dahil olduğu süreçte, sanatçıların peşin ödeme istemesi nedeniyle Sur Müzik de işe dahil edildi. Festival 29 Temmuz'da başladı. Yaklaşık bir ay önce afiş ve görsellerin hazırlıklarına başlandı. Şirketimizdeki çalışanlarla sanatçıların tarihlerini ve bütçelerini görüştük. Festivalin ardından ödeme yapılmayınca Furkan Yapıcı, Ferhat Tomurcuk ve Oğuz Kaçmaz ile görüştüm. Oğuz Kaçmaz sürekli bir hafta, iki hafta beklememizi söylüyordu. İlk ödeme yapılana kadar 2,5-3 ay geçti. Oğuz beni arayarak 'Paranızı yatıracağım ama içinden iki lirasını ben istiyorum' dedi. Bunu şirketime ilettim, şirket tepki gösterdi. İki gün sonra yeniden arayıp ödeme yapılacağını söyledi. Para yatırıldıktan 3-4 gün sonra Oğuz'un talimatıyla parayı Furkan Yapıcı'nın kiraladığı eve götürdüm. Uzun bir spor çantasının içinde tek parça para bıraktım. Teslimattan sonra 'Artık ömür boyu ödemenizi alacaksınız, merak etmeyin' gibi sözler söylendi. Ancak ardından 3-4 ay daha ödeme yapılmadı. İkinci ödeme öncesinde de şirket zor durumdaydı. Şirkette maddi boyuta kadar inisiyatif alabiliyorum" dedi.

"KARARIM OLMADAN SÖZLEŞME YAPILMAZ"

Koşan Adam Organizasyon sahibi tutuklu sanık Berkant Acil, "Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri şirketinin tek yetkilisi benim ve nihai kararları ben veririm. Şirketim adına yetki vermediğim biri sözleşme yapamaz. Maddi konuların görüşülmesiyle şartların konuşulması farklıdır. Son aşamada kâr-zarar hesabı yapılır; hangi firmayla ortaklık kurulacağı, finansmanın nasıl sağlanacağı değerlendirilir.

YARIN DEVAM EDECEK

Heyet, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 27 Ekim Salı gününe erteledi.